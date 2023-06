In de Zeidung hab ich de anner Daa geles, dass die Frau Wehrbeaufdrachde vorgeschlaa hat, widder die Muschderung insefiehre: Alle Buwe un jetzat ah die Mäde im dienschdfähische Alder, wie des heeßt, solle sich unnersuche losse, ob se gesundheitlich in de Laach sinn, es Gewehr richdich rum se halle. Wer tauglich is, der kennt sich dann zu de Bundeswehr melle odder’s sinn losse. Mer sollt allerdings ah iwwerleje, ob mer net wahlweis e soziales Johr infiehrt.

Ei ihr werre’s net glaawe, abber ich wär sofort defiehr. Net dass ich mich selbert noch emol muschdere losse will, obwohl ich trotz meim Alder ganz sicher noch tauglich wär. Nee, ich hab mich glei erinnert, wie mir domols gemuschdert worr sinn, un was mir fer e Spaß debei gehat hann. Un denne Spaß dääd ich ah de Juchend vun heit vun Herze gönne.

Aller, ich vezähl’s eich, wie des domols gewest is. Mir ware in de Owwersekunda, wie mer de Bescheid kried hann. Mir hann uns mol glei gefreet, dass es dodefor e Daa schulfrei gebb hat. Ich weeß nimmie, ob mer mit Freikaade mit de Bahn noh Laudre gefahr sinn, odder ob mer de Muschderungsbescheid hann vorweise misse, jedenfalls hat’s uns nullkommanix koschd. In Laudre hammer dann gefroot, wo’s zum Kreiswehrersatzamt geht. Wie mer dann dorch die Stadf sinn, hammer schunn mol es Marschiere probiert un e Lied gesung. De Text kann ich eich net veroode, weil sich der fer e anstännischie Zeidung wie die Rheinpalz net gehört.

E Ims in de Bahnhofswertschaft

Die Unnersuchung beim Muschderungsarzt hat uns ah Spaß gemacht. Puddelnaggisch hammer uns hinstelle misse, un er hat uns vun alle Seide begutacht. Mir ware all minanner stramme Borsch, an denne’s nix aussesetze geb hat. Bei mir hat er allerdings gemennt, ich hätt Plattfieß. Des wär fer e Soldat awwer kee Nohdeel, weil er uff zwee pladde Fieß guud stehe dääd beim Schieße. All außer mir hann se do laut gelacht. Fer de Hörtest sollt ich mich in die Eck vum Zimmer stelle mi’m Gesicht zu de Wand. De Dokder dääd dann Zahle pischbere. Die missd ich widderhole, wann ich se veschdehe kennd. Aller, ich hab mich ins Eckelche gestellt un glei geruf: Zwansisch! Ei, er hätt doch noch gaa kee Zahl genennt, hat er sich do gewunnert. Do kenne Se mol siehn, wie gut ich heer, hab ich gesaat, trotz meine Plattfieß.

Es beschde is am Schluss komm: Jeder vun uns hat zeh Mark Vezehrgeld kriet, des war domols e Haufe Geld. Mir hann defor in de Bahnhofswertschaft e Ims kriet un drei Schoppe dezu, meh hätte mer ah net geschafft, weil’s Zeit fer unser Zuch war. Sie hann eh gereicht, die drei Feierowendschöppcher, dass es e luschischie Heemfahrt vun de Front worr is.