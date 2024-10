In einer Nacht vor gut drei Jahren sind vor einer Kneipe zwei Gruppen junger Leute aneinandergeraten. Es kam zu Messerstichen. Das Opfer leidet darunter bis heute.

Mehr als drei Jahre nach den blutigen Ereignissen in der Maxstraße hat am Freitag am Zweibrücker Landgericht der Prozess gegen einen heute 22-Jährigen begonnen.