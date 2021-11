Den dritten Monat in Folge sinkt in der Westpfalz die Zahl der Arbeitslosen. In Zweibrücken waren im November 1064 Erwerbslose gemeldet, im Kreis Südwestpfalz 1803.

Blickt man auf die gesamte Westpfalz, waren dort zuletzt fast 2000 Arbeitslose weniger registriert als noch im August. Inzwischen bewegt man sich hier wieder auf dem Beschäftigungsniveau von vor zwei Jahren. Jetzt hofft Peter Weißler, Leiter der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens, „dass es durch die aktuellen Corona-Entwicklungen nicht wieder zu größeren Einschnitten kommt und die Wirtschaft ihren Kurs beibehält“.

In Zweibrücken und seinen Stadtteilen wurden im November 44 Erwerbslose (vier Prozent) weniger als im Oktober gezählt und 214 Betroffene weniger als im November 2020. Dies bedeutet einen Rückgang um 6,7 Prozent binnen Jahresfrist.

Zweibrücker Quote um 1,1 Prozentpunkte niedriger als 2020

Die Arbeitslosenquote sinkt in Zweibrücken von sechs auf 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 1,1 Prozentpunkte zurückgegangen. Zweibrücker Arbeitgeber haben der Agentur in den vergangenen vier Wochen 127 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Das sind 29 mehr als im Oktober und 42 mehr als im November 2020. Insgesamt sind in der Rosenstadt 524 Stellen frei.

1803 Personen waren im November im Landkreis Südwestpfalz ohne Beschäftigung – 36 (zwei Prozent) weniger als im Oktober. Die Quote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent.

Im Landkreis zuletzt 657 offene Stellen

Der Arbeitsagentur wurden in den zurückliegenden vier Wochen 68 neue offene Stellen im Kreisgebiet angezeigt. Davon hatte es im Oktober noch 29 mehr gegeben; immerhin registriert man jetzt aber elf mehr als im Vorjahresmonat. Insgesamt waren im Landkreis Südwestpfalz zuletzt 578 Arbeitsstellen offen.