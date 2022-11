Marek Galla übernimmt die sportliche Verantwortung beim Handball-Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge von Philip Wiese und Kai Schumann an. Das Trainerduo hatte vergangene Woche seinen Rücktritt erklärt. Galla kennt die VTZ bestens, ist ihr seit 2006 eng verbunden. Von 2006 bis 2016 spielte er in der ersten Mannschaft. Er half in den folgenden Jahren – zuletzt in der vergangenen Runde, in der es gegen den Abstieg ging – auch immer wieder auf dem Spielfeld aus, wenn Not am Mann war. Der B-Schein-Inhaber ist aktuell Jugendkoordinator bei der VTZ, war Trainer der zweiten Mannschaft und Co-Trainer im Drittliga-Jahr. Galla hat die ersten Trainingseinheiten bereits geleitet. Seinen ersten Einsatz, wenn es um Punkte geht, hat er am Sonntag, 27. November, wenn sein Team bei den Handballfreunden Illtal ran muss.