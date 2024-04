Auf der Homburger Osterkirmes hat ein Mann einen 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei berichtet, hat ein anderer Täter dem Mann am Ostersonntag, 31. März, gegen 21 Uhr zuerst mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als er flüchtete, hat der Angreifer, der laut Polizei mit fünf anderen Personen auf der Osterkirmes unterwegs war, ihn zusammen mit seinen Begleitern verfolgt. Ein anderes Gruppenmitglied habe den 27 Jahre alten Mann dann mit einem Messer angegriffen und auf seinen Brustkorb eingestochen. Der Mann habe Verletzungen im Gesicht und am Brustkorb erlitten; Lebensgefahr habe laut Polizei jedoch nicht bestanden. Die Polizei Homburg sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06841 1060. Auch nach zwei Männern sucht die Polizei. Diese sollen am Samstagabend mehrere Besucher der Osterkirmes mit Pfefferspray besprüht und mit einem Messer bedroht haben.