Wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung auf der Homburger Osterkirmes sucht die saarländische Polizei nach zwei Männern. Die beiden, von denen die Polizei keine Personenbeschreibung mitteilte, hätten am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Festgelände mehrere andere Besucher mit Pfefferspray besprüht und mit einem Messer bedroht. Durch die Chemikalie verletzt worden seien fünf Menschen, so die Polizei: Eine 14-Jährige, zwei 18 Jahre alte Männer, ein 19-Jähriger und eine 54 Jahre alte Frau. Als vier der fünf Geschädigten wegen des Pfeffersprays in die Knie gegangen seien, hätten die beiden Täter sie zusätzlich mit Tritten angegriffen und seien anschließend davongerannt.

Der Rettungsdienst versorgte die fünf Verletzten. Die Polizei bittet Zeugen des Vorgangs, sicht zu melden: Telefon 06841/1060.