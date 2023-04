Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vielleicht wäre es sogar noch höher gegangen, aber Athlet und Trainer zogen in der Windlotterie sinnvollerweise die Notbremse: Da hatte Stabhochspringer Ben Silas Kribelbauer vom LAZ Zweibrücken am Sonntag den Titel des Süddeutschen Meisters in der U15-Klasse aber schon in der Tasche.

Der Mörsbacher hatte gerade seine Bestleistung um zehn Zentimeter auf 3,90 Meter gesteigert – und schon zwei weitere Versuche über 4,00 Meter hinter sich. „Dann hat es seine