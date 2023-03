Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr zurück zu den Wurzeln geht nicht. Der Start der 34. Saarland Trofeo am Donnerstag war wie 1988 am Kulturpark in Bliesbruck-Reinheim. Und das A-Junioren-Radrennen endete am Sonntag in der Gersheimer Hauptstraße, unweit der Hausnummer 22, wo das frühere Elternhaus des Trofeo-Machers und Organisators Wolfgang Degott steht. Der neue Rennleiter Andreas Walzer zog ein zufriedenes Fazit – auch des Einzelzeitfahrens am Samstag rund um Zweibrücken.

Als der Schwede Ville Merlöv am Sonntagnachmittag ins Gersheim ins Ziel der 116 Kilometer langen Schlussetappe der Saarland Trofeo fuhr, wurde er von den zahlreichen Zuschauern besonders