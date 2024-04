Die Partei Die Linke glaubt, am 9. Juni bei der Wahl des Zweibrücker Stadtrats antreten zu können. „Wir haben bis zur letzten Minute gesammelt, konnten dann aber am Montag, 18 Uhr, die geforderten 150 Unterstützer-Unterschriften einreichen“, sagt Nicolas Perrault. Der 36 Jahre alte Oberauerbacher, erst seit wenigen Wochen Parteimitglied, will die aus nur vier Kandidaten bestehende Liste anführen. Wie berichtet, ist der vormals eigenständige Kreisverband Zweibrücken im Bezirksverband Westpfalz aufgegangen. Mit Perrault wollen drei weitere Neumitglieder zur Stadtratswahl antreten. Weil weder im Landtag Rheinland-Pfalz noch im Bezirkstag Pfalz als Fraktion vertreten, musste Perrault Unterstützer-Unterschriften für die gemeinsame Kandidatur sammeln. Bis Montagmittag waren die geforderten 150 noch nicht zusammen; mit einer Last-Minute-Sammlung nahm man aber die Hürde, berichtet Nicolas Perrault.

In öffentlicher Sitzung entscheidet der Zweibrücker Wahlausschuss am Mittwoch (24. April, 16.30 Uhr, Ratssaal im Rathaus) über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Stadtratswahl sowie den Wahlen der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteher.