Trotz der Auflösung des Kreisverbands Zweibrücken will die Partei Die Linke zur Neuwahl des Zweibrücker Stadtrats am 9. Juni antreten. Neumitglied Nicolas Perrault will die Liste anführen.

Mehr als zwei Jahre führungslos dahinschlummernd, ist der Kreisverband Zweibrücken der Partei Die Linke mittlerweile aufgelöst. In einer neuen Formation wollen aber Parteimitglieder zur Stadtratswahl antreten. Man habe einen Wahlvorschlag bei der Wahlleitung eingereicht, sammele jetzt aber noch Unterstützer-Unterschriften und hoffe, die erforderlichen 50 bis zum Stichtag am 22. April zusammenzuhaben, sagt Nicolas Perrault.

Der 36 Jahre alte Oberauerbacher führt die aus nur drei Linken-Mitgliedern bestehende, in der vergangenen Woche gewählte Kandidatenliste an. Perrault, als Mitglied von Heavy-Metal-Bands in der Musikszene bekannt, war vor Jahren im Kreisverband Zweibrücken der Partei Die Partei engagiert, trat dort aber aus und erst im März bei der Linken ein. Die Plätze zwei und drei auf der Liste nehmen der Mittelbacher Florian Raskopf (37, Heilerziehungspfleger) und die Oberauerbacherin Marie Strauch (30, zurzeit arbeitslos) ein.

Kreisverband geht in neuen Bezirksverband Westpfalz auf

Der Kreisverband Zweibrücken war nach den Parteiaustritten des damaligen Vorsitzenden Bernd Henner und seiner Stellvertreterin Adriana Storero 2021 führungslos. Mehrere Versuche, einen neuen Vorstand zu wählen, scheiterten. Kommissarisch übernahm die Landespartei die Geschäftsführung. Im Dezember beschloss die Landespartei, de facto nicht mehr handlungsfähigen oder für eine aktive Parteiarbeit zu kleinen Kreisverbänden die Möglichkeit zu geben, sich selbst aufzulösen. Eine Reaktion auch auf Übertritte von Linken-Mitgliedern zur neuen Partei von Sahra Wagenknecht, BSW. Im März formierte sich aus den alten Kreisverbänden Zweibrücken, Pirmasens, Kusel und Kaiserslautern ein neuer Bezirksverband Westpfalz. Vorsitzende sind Lena Edel und Dave Koch aus Kaiserslautern. Formell, so erklärt es Landesvorstandsmitglied Fabian Bauer, träten Linken-Mitglieder in den einzelnen Gemeinden bei der Kommunalwahl für diesen an. „Wir haben einige Neueintritte in Zweibrücken, engagierte Kandidaten, was wir als Landespartei außerordentlich begrüßen“, sagt Bauer. In Zweibrücken habe man aber trotz Neueintritten aktuell weniger als 20 Mitglieder. Man hoffe nun, auch Altmitglieder wieder für die Parteiarbeit aktivieren zu können. Weil die Linken weder im Landtag noch im Bezirkstag Pfalz vertreten sind, müssen ihre Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl Unterstützerunterschriften sammeln.

Perrault: Klassische Linken-Themen im Stadtrat nicht besetzt

Für Nicolas Perrault sind es die klassischen Themen der Linken – sozialer Ausgleich und Teilhabe, Nachhaltigkeit, auch übersetzt etwa in eine moderne Verkehrspolitik –, die ihn für eine Kandidatur motivieren. „Ich sehe eine Notwendigkeit, diese und andere Themen im Zweibrücker Stadtrat zu vertreten. Die Themen der Linken werden von sonst keiner Partei vertreten“, sagt Perrault.