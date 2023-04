Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Land Rheinland-Pfalz wählt am Sonntag seinen neuen Landtag. In der Stadt Zweibrücken dürfen 25 658 Wahlberechtigte an die Urnen schreiten – wenn sie nicht per Briefwahl abstimmen. 7856 Zweibrücker hatten Letzteres bis Freitagmorgen beantragt.

Beantragt werden können Briefwahlunterlagen noch bis heute, Freitag, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung. Abgegeben werden können sie bis Sonntag, 18 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung