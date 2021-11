Die Landauer Straße wird von Mittwoch, 1. Dezember, bis voraussichtlich Samstag, 18. Dezember, zwischen der Auf- und Abfahrt auf die Landesstraße 471, die durch den Bahneinschnitt und in Gegenrichtung nach Contwig führt, und der Kesselbachstraße komplett gesperrt. Derzeit ist die Straße wegen Bauarbeiten für die Stadtwerke nur halbseitig gesperrt. Ab Mittwoch kommender Woche wird die durch die Bauarbeiten arg ramponierte Straße zunächst abgefräst und soll dann innerhalb von zweieinhalb Wochen eine neue Asphaltdecke erhalten. Eine Umleitungsstrecke wird während dieses Zeitraums ausgeschildert. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird bereits am Niederauerbacher Kreisel über die Hofenfelsstraße und Saarlandstraße umgeleitet – ab der Kreuzung Saarland-/Landauer Straße in umgekehrter Richtung.