Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Direkt im Anschluss an das Festival Euroclassic startet am 2. November die neue Saison der Zweibrücker Theater- und Konzertspielzeit.

Am Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr, gastiert die Kammeroper Köln in der Zweibrücker Festhalle mit dem Stück „The Show Must Go On – Die Künstler-WG“. Die Comedians Markus