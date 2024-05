[aktualisiert Montag, 18.32 Uhr] Hochwassergeschädigte aus dem Kreis Südwestpfalz, die Sperrmüll zu entsorgen haben, können ihn ab Dienstag kostenlos bei den Wertstoffhöfen abgeben. Für besonders stark betroffene Orte wird der Kreis vor Ort Sperrmüllcontainer aufstellen.

In Contwig, Dellfeld, Rieschweiler-Mühlbach, Dietrichingen, Mauschbach, Hornbach, Althornbach und Thaleischweiler-Fröschen werden am Dienstag die beim Hochwasser beschädigten Großgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Kühl - und Gefriergeräte und Küchenherde) in den betroffenen Straßen durch die Firma Remondis abgefahren. Die Abfuhr beginnt gegen 6 Uhr. Die Kreisverwaltung bittet, die Großgeräte auf dem Bürgersteig zur Abholung bereit zu stellen.

Während des Tages werden für weiteren Hochwassermüll Container an folgenden Plätzen aufgestellt: Mauschbach, am Feuerwehrhaus

Hornbach in der Bahnhofsstraße auf dem Parkplatz neben dem Feuerwehrhaus

Althornbach in der Hauptstraße beim alten Bürgerhaus.

Contwig, Maßweiler Straße, Parkplatz am Friedhof

Stambach, am SportplatzDellfeld, am Bürgerhaus

Rieschweiler-Mühlbach, Wiesenstraße vor dem ehemaligen Feuerwehrhaus

Thaleischweiler-Fröschen, hinter dem CAP Markt bei den Glascontainern

Die Entsorgung erfolgt kostenlos und wird nicht im Rahmen der regulären Abfallentsorgung berücksichtigt.

Alle anderen vom Hochwasser betroffenen Einwohner und Einwohnerinnen können ihren Sperrabfall Hochwasser kostenlos bei einem Recyclinghof des Kreises abgeben.Elektrische Geräte wie Fernsehgeräte und andere Kleingeräte können gleichfalls auf den jeweiligen Recyclinghöfen abgegeben werden. Für Fragen der Abfallentsorgung steht bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz die Telefonnummer 06331 809-238 zu Bürozeiten zur Verfügung.

Zudem kann man den Sperrmüll wie gewohnt zuhause abholen lassen. Das ist einmal pro Jahr kostenlos, kann aber nach Anmeldung bis zu zwei bis vier Wochen dauern, wie der Kreis schreibt. Anmeldung: 06331 809-173 (zu Bürozeiten) oder per Mail an sperrmuell@lksuedwestpfalz.de.