Nachdem der Kreis bereits am Dienstag in Contwig, Dellfeld, Rieschweiler-Mühlbach, Dietrichingen, Mauschbach, Hornbach, Althornbach und Thaleischweiler-Fröschen beim Hochwasser beschädigte Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke und Herde abholen ließ, bietet er diese Möglichkeit am Freitag erneut an. Dafür ist eine telefonische Anmeldung unter 06331 809-173 bis Donnerstag, 10 Uhr, erforderlich. Vorerst bis Freitag stehen die Sperrmüllcontainer in Althornbach, Hornbach, Mauschbach und in Contwig, Dellfeld, Rieschweiler-Mühlbach und Thaleischweiler-Fröschen.

Vom Hochwasser betroffene Haushalte in Dörfern, in denen keine Container stehen, können ihren Sperrmüll vorerst bis Freitag kostenlos an den Recyclinghöfen des Landkreises abgeben. Außerdem bietet der Kreis zusätzlich zu der sowieso einmal im Jahr kostenlosen Sperrmüllabfuhr eine zweite an. Wer den Sperrmüll kostenlos abholen lassen möchte, kann sich ebenfalls unter der Telefonnummer 06331 809-173 melden.

Fragen grundsätzlicher Art zur Entsorgung von hochwasserbedingten Abfällen beantwortet die Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 06331 809-238.

Die Erfassung existenzgefährdender Schäden über 3000 Euro hat begonnen. Im Auftrag der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nehmen Mitarbeiter der Verbandsgemeinden in dieser Woche Schadensmeldungen auf.