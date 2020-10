Der Kraftwerksbetreiber Steag aus dem Ruhrgebiet hat am Donnerstag den Abbau von 1000 Arbeitsplätzen in Deutschland angekündigt. 400 davon sollen die Kraftwerksstandorte im Saarland betreffen – auch den in Bexbach. Der Betreiber will sich künftig vermehrt dem Thema Erneuerbare Energien zuwenden.

