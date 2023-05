Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kraftwerksbetreiber Steag aus dem Ruhrgebiet will sich künftig vermehrt dem Thema Erneuerbare Energien zuwenden. Mit Blick auf die Energiewende werden bundesweit Steinkohlekraftwerke abgeschaltet. Vor diesem Hintergrund kündigte das Unternehmen am Donnerstag, 1. Oktober, den Abbau von 1000 Arbeitsplätzen in Deutschland an. 400 davon sollen die Kraftwerksstandorte im Saarland betreffen. Auch den in Bexbach.

Am 30. September kamen die Entscheider des Essener Steag-Konzerns zu einer Sitzung zusammen. Wie Steag-Sprecher Daniel Mühlenfeld tags darauf auf Anfrage sagte, zogen sie dabei ihre Schlüsse