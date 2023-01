In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, wurde in der Gottlieb-Daimler-Straße in der Nähe des Bahn-Parkplatzes ein Katalysator gestohlen. Unbekannte hoben dazu einen schwarzen Audi S4 an und trennten dessen Katalysator, vermutlich mit einem Winkelschleifer, aus der Auspuffanlage heraus. Der Schaden liegt bei etwa 400 Euro. Das teilt die Polizei mit, die nach Zeugen sucht unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.