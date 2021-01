Seinen 80. Geburtstag feiert heute im Klingeltal in Bubenhausen Hermann Brauer. Geboren wurde der Jubilar in Göcklingen bei Landau, gearbeitet hat er später als Versicherungsangestellter sowohl in Karlsruhe als auch in Frankfurt. Nach Zweibrücken kam Hermann Brauer schließlich 1982, als er anfing, für die amerikanischen Streitkräfte zu arbeiten. „Wir haben für die Truppe Rechnungen bezahlt“, erinnert er sich an seine Aufgaben bei der US-Armee. Auch in seinem Ruhestand hat Brauer mit Zahlen zu tun. Bis zu 40 Stunden im Monat wendet er ehrenamtlich als Kassenwart des Tierschutzvereins Zweibrücken Stadt und Land auf. Aus dem Tierheim hat er einen Hund und drei Katzen. Ging er früher nahezu täglich joggen, sind die Laufrunden heutzutage weniger geworden.