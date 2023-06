Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aller, ich will mol net so sinn un ah widder ebbes iwwer unser Freibad schreibe. Frieher hab ich kee Saison ausgeloss, hab mei Badehosse angezoo un bin mei fuffzisch Meder geschwumm, un zwar an emm Stick, un