Eine Brandermittlerin vom zuständigen Kriminalkommissariat Pirmasens sowie ein Gutachter waren am Montag, 16. Mai, in der Hinteren Ixheimer Straße in Zweibrücken vor Ort, um den Brandort zu inspizieren. Erkenntnisse zur Ursache für das Feuer, bei dem in der Nacht zum Samstag zwei Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten und zudem erheblicher Sachschaden entstand, lägen derzeit noch nicht vor. Sie würden aber nach weiteren Ermittlungen vor Ort möglicherweise noch diese Woche erwartet, hieß es auf Anfrage der RHEINPFALZ.