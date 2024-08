Wo jetzt noch Baustelle ist, sollen für die nächste Zweibrücker Weihnachtspost alle Fäden zusammenlaufen. Am Güterbahnhof wird der neue Zustellstützpunkt der Post errichtet.

Einen exakten Termin für die Eröffnung des neuen Zweibrücker Zustellstützpunkts der Deutschen Post gibt es bislang noch nicht. Auf Anfrage erneuert Postsprecher Heinz-Jürgen Thomeczek seine Einschätzung von Mitte April, dass der Neubau in der Straße Am Güterbahnhof im September 2024 bezogen werden könne. „Aber wenn es doch Oktober wird, dann ist es halt so“, zeigt sich Thomeczek gelassen. Entscheidend sei, dass die Fertigstellung mehrere Wochen vor der Weihnachtszeit unter Dach und Fach sei. Denn im Advent müsse die Post mehr als doppelt so viele Paketsendungen als sonst im Jahr bewältigen.

Unweit des Hauptbahnhofs, am Wendehammer hinter dem Bäder- und Heizungsgroßhandel Eugen König, lässt die Post seit April ihren neuen Zweibrücker Zustellstützpunkt errichten. Die Anlage mit 1300 Quadratmetern Nutzfläche wird größer und moderner als der bisherige Stützpunkt der Gottlieb-Daimler-Straße zwischen Globus-Tankstelle und Burger King. Bauherr ist eine Investorenfirma, die das Gebäude nach Fertigstellung an die Post vermieten wird. Heinz-Jürgen Thomeczek spricht von zwei Hallen sowie Büro-, Sozial- und Sanitärräumen. Beim Fuhrpark werde man einen Schwerpunkt auf Elektrofahrzeuge legen.

Umzug innerhalb eines einzigen Tages

Egal, ob September oder Oktober: „Sobald das Gebäude fertiggestellt wurde, ziehen wir um“, gibt sich der Postsprecher pragmatisch. „Der Umzug wird reibungslos geschehen. Das heißt, morgens starten unsere Zusteller noch von der Gottlieb-Daimler-Straße aus auf ihre Tour. Wenn sie damit fertig sind, kehren sie nicht mehr in den alten Zustellstützpunkt zurück, sondern kommen direkt in den neuen.“

Allwöchentlich werden im Zweibrücker Zustellstützpunkt 120.000 Briefe und 18.000 Pakete eingeliefert. Diese sind für 50 Zustellbezirke im Stadtgebiet und im Umland bestimmt. Im Stützpunkt werden die Postsendungen automatisch nach Empfängeradressen vorsortiert und je nach Straße geordnet in Behälter gesteckt. Mit diesen brechen die Briefträger und Paketzusteller morgens zu ihren Runden auf. Zuständig ist das Zweibrücker Zentrum für alle Zieladressen mit den Postleitzahlen 66482, 66484, 66497, 66500 und 66501.

Weil die Privathaushalte immer mehr Waren online bestellen, die dann per Paket frei Haus geliefert werden, bekommt es die Post mit einem stetig wachsenden Aufkommen an Paketen zu tun. Weil Pakete mehr Lagerplatz als Briefe brauchen, ist der bisherige Zustellstützpunkt in der Gottlieb-Daimler-Straße zu klein geworden. Was mit dem bald aufgegebenen Gewerbegrundstück dort geschehen soll, steht derzeit übrigens noch fest.