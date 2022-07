Die Herzog-Wolfgang-Realschule hat am Donnerstagabend ihre Schülerinnen und Schüler aus den neunten und zehnten Jahrgangsstufen am Standort Wackenstraße verabschiedet.

Von den insgesamt 70 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 9 haben laut Schulleiter Thomas Trier 49 ihre Schullaufbahn mit der Berufsreife abgeschlossen. Zwei absolvierten demnächst eine Ausbildung, 14 machten weiter in Klasse 10, und sieben würden die neunte Klasse wiederholen. Trier: „Von den 16 Schülerinnen und Schülern der Praxistagklasse haben sieben schon einen Ausbildungsplatz sicher, und bei einem entscheidet es sich in den kommenden Tagen. Mit acht Ausbildungsplätzen hätten wir dann in dieser Klasse eine Quote von 50 Prozent – ein Traumwert, der wieder die Wichtigkeit dieses Angebotes unserer Schule zeigt. Drei Schüler dieser Klasse haben auch den Übergang in die 10. Klasse erreicht.“

Bei den verabschiedeten 50 Zehntklässlern haben 41 ihren qualifizierten Sekundarabschluss I in der Tasche. Die restlichen neun würden nun auf anderen Schulen versuchen, diesen Abschluss nachzuholen. Viel wichtiger aber sei, dass zehn Schülerinnen und Schüler einen Ausbildungsplatz in ganz verschiedenen Bereichen schon sicher hätten: bei der Bundeswehr, Industrie, Pflege und Deutschen Bahn. 14 weitere hätten mit ihren guten Noten die Zulassung zu einer gymnasialen Oberstufe geschafft haben, so Trier.

Beste Zeugnisse

Die beste Zeugnisse hatten in der Klasse 9b Havin Esen und Niklas Frick mit dem Durchschnitt 2,0, in der Klasse 9PT Jason Kalz mit 2,3, in der Klasse 10S1 Andrej Kalinic mit 1,1 – er bekam auch den Sonderpreis im Fach Chemie – und in der Klasse 10S2 Christian Zalilov mit 2,3. Auch er bekam den Sonderpreis für praktisches Arbeiten im Fach Chemie.

Die Abgänger

Mariam Abdul Malek Homburg

Mohammad Abdul Malek Homburg

Sedra Akid Homburg

Efe Akman Zweibrücken

Modar Al Shra Homburg

Sidra Al Shra Homburg

Firas Al Sibai Homburg

Hala Alabdullah-Alali Homburg

Hussein Alabdullah-Alali Homburg

Dani Alali AlYousfan Homburg

Samir Aliti Zweibrücken

Aamer Alsauod Zweibrücken

Manal Alsauod Zweibrücken

Yahya Alshihan Zweibrücken

Maram Aodabashi Zweibrücken

Jonas Backes Zweibrücken

Sandi Bakkar Homburg

Klara Eva Ban Zweibrücken

Angelina Batton Zweibrücken

Dean Benz Zweibrücken

Sebastian Bergmann Zweibrücken

Marlon Berni Zweibrücken

Marcel Boger Zweibrücken

Astrit Cukaj Zweibrücken

Zoe-Aliah Czekalla Zweibrücken

Ismail Daoud Zweibrücken

Nico Dawo Zweibrücken

Jana Debie Zweibrücken

Lea Marie Edlmann Zweibrücken

Elias Ettgen Zweibrücken

Julian Facklam Zweibrücken

Nils Frevel Zweibrücken

Sebastian Gaspar Zweibrücken

Rahf Gazal Zweibrücken

Eric Glöser Zweibrücken

Sascha Gromadski Zweibrücken

Liz Gros Blieskastel

Manuel Hamburg Zweibrücken

Jasmin Heidebrecht Zweibrücken

Nils Heim Zweibrücken

Cheyenne Hnida Zweibrücken

Ahmad Idlbi Homburg

Mohammad Izdden Homburg

Marek Kahl Zweibrücken

Andrej Kalinic Zweibrücken

Emily Kampmann Zweibrücken

Melissa Kaya Zweibrücken

Wiktor Kelm Zweibrücken

Dana Kennel Rieschweiler-Mühlbach

Torben Keßler Zweibrücken

Alina Klaus Zweibrücken

Jason Körner Zweibrücken

Jeremy Kunert Zweibrücken

Vadim Kuraiev Zweibrücken

Tina Kvesic Zweibrücken

Mandy Lang Zweibrücken

Anna-Maria Leckebusch Zweibrücken

Sabina Leicht Zweibrücken

Abeer Maaz Zweibrücken

Nico Maio Contwig

Kevin Matthies-Neu Zweibrücken

Anas Mawid Homburg

Roya Mazari Zweibrücken

Aurelia Mechowska Zweibrücken

Amir Moradi Zweibrücken

Felix Neuendorf Zweibrücken

Felix Neuhäusel Reifenberg

Max Neuhäusel Reifenberg

Nicolae Popovicenco Contwig

Celeste Pütz Homburg

Beqir Qela Zweibrücken

Viola Qelaj Zweibrücken

Elias Reiter Zweibrücken

Marius Riffel Zweibrücken

Abdullah Samandari Zweibrücken

Dana Schneider Zweibrücken

Lillie Schneider Zweibrücken

Lea Schöpper Homburg

Alina Sophie Schulz Zweibrücken

Elias Siebert Contwig

Bohdan Skrypchenko Zweibrücken

Jordan Smith Obernheim-Kirchenarnb.

Lena Strauß Zweibrücken

Erdjan Suljejmani Zweibrücken

Abolfazl Sultani Zweibrücken

Anastasia Tschurkin Zweibrücken

Roy Jay Walker IV Zweibrücken

Kevin Weßa Zweibrücken

Maria Wolf Zweibrücken

Tizian Wolfer Hornbach

Christian Zalilov Zweibrücken