Andreas Hergert ist neuer Trainer der Fußballer bei der TSG Mittelbach-Hengstbach. Er hat am Dienstag den Vertrag unterschrieben und übernimmt die Mannschaft von Christian Arnold, der das TSG-Traineramt der TSG über zwei Amtszeiten hinweg mehr als ein Jahrzehnt geprägt hatte und der kurz vor Saisonende beim C-Klasse-Klub zurückgetreten war.

Hergert kickte früher drei Jahre für die TSG, war Fußballfans zuletzt vor allem als Trainer des SVN Zweibrücken bekannt. Nach zehn Jahren dort mit etlichen Erfolgen übergab er das Amt vor der Saison 2024/25 an seinen Schwager Mentor Shabani und machte fußballerisch eine Pause. „Die TSG ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Hergert, der beim Kranhersteller Tadano arbeitet und mit seiner Familie in Mittelbach wohnt. „Mit Andreas Hergert konnten wir einen erfahrenen und engagierten Trainer gewinnen, der Verein und Umfeld bestens kennt. Dass sich so ein Trainer für die TSG entschieden hat, freut uns sehr“, sagt Vorstandsmitglied Aaron Holaus. Sein Vorgänger Christian Arnold bleibt dem Klub erhalten: Derzeit trainiert er die F-Jugend, die nach der Sommerpause zur E-Jugend wird.