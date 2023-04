Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Siege in Folge ist zumindest der Beginn einer kleinen Serie: Mit 29:27 (17:13) besiegten die Herren der VTZ Saarpfalz nach dem Erfolg gegen Völklingen im Heimspiel der RPS-Oberliga auch den Tabellenzehnten TV Mülheim. Das sah im Endresultat vor 65 2G-plus-Zuschauern am Sonntag in der Westpfalzhalle knapper aus, als es das ganze Spiel über gewesen war.

Die neuen Corona-Regeln hatten sich auf die Zuschauerzahl ausgewirkt, manchem war der Aufwand mit einem Extra-Test wohl zu viel. So konnte man an der VTZ-Kasse fast jeden persönlich begrüßen.