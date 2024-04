Der Um- und Ausbau des ehemaligen Seniorenheims Haus Bickenalb bei Mittelbach wird sich noch bis Jahresende hinziehen.

Die Firma M4 Holding/Stadtvilla Maximilian GmbH des Bauherrn Sergio Vaccarello wandelt das villenartige Anwesen am Waldrand in den Birkhausen in ein sogenanntes Boardinghaus mit 40 möblierten Mietwohnungen für Geschäftsleute und Touristen um. Im März 2023 hatte das Unternehmen das Haus Bickenalb gekauft. „Bald hat es sich herausgestellt, dass wir dort viel mehr machen mussten als gedacht“, erklärt Sergio Vaccarello auf Anfrage, dass man die gesamte Gebäudetechnik habe austauschen müssen. „Heizung, Elektrik, alles ist jetzt neu. Deshalb hat es auch so lange gedauert. Und einige Fragen zum Thema Brandschutz, die zuletzt noch offen waren, haben wir geklärt.“