Obwohl es dort am Samstag gebrannt hat, konnte das Zweibrücker Hallenbad planmäßig seine Sommerpause beenden und am Montagmorgen wieder den Betrieb aufnehmen. „Beim Feuer wurden nur die Außenfassade und einige Fenster beschädigt“, erklärte auf Anfrage Werner Brennemann, der Geschäftsführer der Stadtwerke, die die Zweibrücker Bäder betreiben. Das Innere des Badeparadieses stehe den Kunden komplett zur Verfügung. Das gelte auch für das zuletzt lange gesperrte Massagebecken, das nun während der sommerlichen Betriebspause saniert wurde. Vor einem Jahr war der Boden des Beckens erneuert worden; anschließend lösten sich die Fliesen. Nach Brennemanns Worten hat die zuständige Firma den Boden des Massagebeckens im Zuge der Gewährleistung „jetzt komplett neu gemacht“. Den Brand vom Samstag hätten die Stadtwerke am Montag der Versicherung gemeldet; diese werde demnächst einen Gutachter schicken.

Das Freibad an der Schließ bleibt noch zwei Wochen lang offen: Letzter regulärer Betriebstag ist Samstag, 14. September. Zum Finale am Sonntag, 15. September, wird zum Hundeschwimmen eingeladen: Dann kostet der Eintritt „einen Euro pro Pfote“, wie Brennemann sagt. Der Erlös des Hundeschwimmens geht ans Zweibrücker Tierheim.