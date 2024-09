Obwohl am Samstagnachmittag im Zweibrücker Hallenbad ein Brand ausgebrochen ist, soll die Sommerpause des Bades regulär beendet und das Hallenbad am Montag, 2. September, wie geplant wieder seinen Betrieb aufnehmen. Auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigten Bademeister am Sonntagnachmittag eine erste Einschätzung bezüglich der Wiedereröffnung, die der Zweibrücker Feuerwehrchef Frank Theisinger am Samstag abgegeben hatte. Bei dem Feuer im Zweibrücker Badeparadies ist nach ersten Einschätzungen ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Personen sollen nicht zu Schaden gekommen sein.