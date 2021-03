Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie ruft die Gewerkschaft IG Metall die Früh- und Tagschicht bei Hager Electro in Blieskastel zum Warnstreik am Donnerstag, 18. März, auf. Geplant ist eine Protestkundgebung ab 11 Uhr auf der Straße vor der Fabrik. Die IG Metall Homburg-Saarpfalz kündigt an, ihre laufenden Warnstreiks zu verstärken. Bis Ende nächster Woche seien im Raum Saarpfalz-Kreis/Zweibrücken 22 Warnstreiks geplant. Zur Teilnahme daran sind 10.000 Beschäftigte aufgerufen. Weitere Warnstreiks bei Hager sind geplant für Donnerstag ab 19.30 Uhr und für Freitag ab 12 Uhr. Weitere Streiks sollen am Freitag, 19. März, ab 12 und ab 20 Uhr im Limbacher Drahtseilwerk Casar sowie jeweils zeitgleich bei Bosch in Homburg folgen. Für Samstag, 20. März, sind Warnstreiks jeweils ab 4 Uhr morgens bei Casar in Limbach und bei Bosch-Rexroth in Homburg angekündigt. Die Termine weiterer Warnstreiks der folgenden Woche werden derzeit noch nicht bekanntgegeben.