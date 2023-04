Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Montag sind Grund- und Förderschulen wieder geöffnet. Wo die Klassen zu groß oder die Räume zu klein sind, werden die Klassen geteilt und im Wechsel unterrichtet. Grundschüler können in der Schule eine normale Alltagsmaske tragen. Wir fragten in den Schulen und bei der Stadt nach, was die Schüler erwartet.

Welche Schulen öffnen?

Das sind Albert-Schweitzer-Grundschule in Ernstweiler, Breitwiesen-Grundschule in Ixheim, Hilgard-Grundschule in Zweibrücken, Pestalozzi-Grundschule