So kann man das auch angehen, Judoka Jasmin Grabowski vom 1. JC Zweibrücken machte am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften kurzen Prozess. Drei Kämpfe in nur 2:07 Minuten – und sie stand zum dritten Mal in ihrer Karriere ganz oben auf dem Podium.

Grabowskis Finale in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm war der krönende Abschluss der Titelkämpfe. Die 30-jährige gebürtige Speyerin hatte gerade erst die Matte betreten,