Bei Starkregen und Aquaplaning im Unwetter hat ein französischer Autofahrer am späten Montagabend, 21. Juni, auf der Bischmisheimer Talbrücke der A 6 bei Saarbrücken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei meldet, soll der Mann gegen 22.50 Uhr beim Überholen gewesen sein und seine Geschwindigkeit nicht an das Gewitter angepasst haben. Das Auto drehte sich mehrfach auf der Fahrbahn, ehe es gegen die rechte Leitplanke prallte. Das völlig demolierte Auto blieb mit Totalschaden auf der rechten Fahrspur liegen.

Der Fahrer sei unverletzt geblieben. Die A 6 blieb fast eine Stunde lang halbseitig in Richtung Saarbrücken gesperrt. Auch auf der A 8 gab es Aquaplaning-Unfälle. Im Raum St. Ingbert wurden im Unwetter Keller überflutet und Kanaldeckel hochgespült. Am schwersten vom Unwetter betroffen waren St. Ingbert und Bexbach Mehrere Alarmanlagen lösten aus und beschäftigten die Feuerwehren zusätzlich, so zum Beispiel in Homburg-Erbach und am Bahnhof St. Ingbert.