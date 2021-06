Regen und Sturm haben der Südpfalz ganz schön zugesetzt und Polizei und Rettungskräfte auf Trab gehalten. In der Nacht auf Dienstag rückten die Beamten nach starken Regenfällen in Annweiler, Siebeldingen und Albersweiler an, weil Straßen überschwemmt waren und Gefahrenstellen für den Verkehr entstanden waren. Von 23 bis 2.30 Uhr dauerten die Einsätze. In Albersweiler wurde die Eußerthaler Straße gesperrt, weil ein Hang abgerutscht war. In Herxheim lagen zwei Bäume auf der Fahrbahn, die die Feuerwehr entfernte.

Menschen wurden nicht verletzt. Im Stromnetz der Pfalzwerke kam es um 23 Uhr wegen des Gewitters zu einer Störung. In Teilen von Waldrohrbach, Silz, Klingenmünster, Münchweiler, Großfischlingen, Edenkoben und Venningen fiel bis zu 44 Minuten der Strom aus. Teile von Waldhambach waren bis zu einer Stunde und 47 Minuten ohne Strom. Bereits in der Nacht auf Montag wüteten Unwetter über der Südpfalz. Dass diese nicht nur Schaden anrichten, sondern auch ganz schön beeindruckend aussehen, zeigt das Foto unserer Leserin Sidonie Gensheimer aus Offenbach. „Es zeigt das Gewitter, wie es von Westen her aufzieht – kurz bevor es dann gestürmt und gehagelt hat.“