Die pfälzische Sektion (Palatinate Chapter Germany) der Vereinigung Daughters of the American Revolution (DAR) hat am Samstag an der Mauer des Zweibrücker Landesgestüts eine Bronzetafel enthüllt.

Das Schild ehrt Colonel Christian von Zweibrücken, dessen Bruder Lieutenant Colonel Wilhelm von Zweibrücken sowie die Mitglieder des Regiments Royal Deux-Ponts, das im Oktober 1781 in der Schlacht von Yorktown/Virginia die Truppen des englischen Generals Cornwallis geschlagen hat. Dieser Sieg der US-Revolutionstruppen beendete den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Das französische Regiment, stationiert in Zweibrücken, wurde von Herzog Christian IV., dem Vater von Christian und Wilhelm, begründet und finanziert. Mitglieder des Regiments kamen aus der Pfalz und dem Saarland sowie aus dem Elsass und Lothringen.

Eröffnet wurde die Zeremonie am Samstag von Pam Jensen, der Vorsitzenden des Palatinate Chapter, ehe Oberbürgermeister Marold Wosnitza den Daughters of the American Revolution dankte. Die Bronzetafel sei nun Teil der deutsch-amerikanischen Erinnerungskultur. Die DAR, auf Deutsch „Töchter der amerikanischen Revolution“, sind eine patriotische Frauenvereinigung in den USA, die das Erbe der amerikanischen Revolution von 1776 pflegt. Die Organisation ist in allen US-Bundesstaaten sowie in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Mexiko und Großbritannien vertreten. An der Enthüllung der Bronzetafel nahmen lokale Historiker sowie DAR-Mitglieder unter anderem aus der Pfalz, Frankreich und den USA teil. Die männliche Variante der Organisation SAR (Sons of the American Revolution) war durch Mitglieder aus Deutschland, Frankreich, Belgien und den USA vertreten. Die Zweibrücker Stadtkapelle spielte Lieder aus der Zeit der Unabhängigkeitskriege und die US-Nationalhymne.

Die Gäste erhielten auch eine Führung durch die aktuelle Ausstellung über Herzog Christian IV. im Stadtmuseum.