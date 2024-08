Zwei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Frontalunfalls am Sonntagabend in der Contwiger Ortsdurchfahrt.

Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet, befuhr ein 63-jähriger Autofahrer am Sonntagabend gegen 20 Uhr die Contwiger Ortsdurchfahrt mit seinem Subaru Forester in Richtung Stambach. Auf Höhe der Einmündung zur Schubertstraße driftete er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr ab, dabei knallte sein Wagen frontal auf den BMW einer 38-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Subaru des Unfallverursachers auf die Seite gedreht. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, konnten die Unfallwagen jedoch ohne Mithilfe der Feuerwehr verlassen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr, welche mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe der Autos. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro, der Einsatz dauerte laut Feuerwehr knapp anderthalb Stunden.