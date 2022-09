Am Mittwoch ist die letzte Gelegenheit, sich vorab für den Firmenlauf der VB und der VT Zweibrücken am Mittwoch, 28. September, anzumelden. Also auf, liebe Leute, die müden Knochen nach der langen Corona-Zeit mal wieder in geselliger Runde in Bewegung bringen! Der elfte Zweibrücker Firmenlauf – Edeka Ernst ist Mitveranstalter, die RHEINPFALZ Medienpartner – führt vom Schlossplatz fünf Kilometer flach durch die Allee. Mitmachen können Firmen, Behörden, Organisationen, Gruppen und Einzelstarter. Nach dem Lauf findet eine After-Run-Party mit Bewirtung und Musik auf dem Schlossplatz statt. Nachmeldungen am Starttag sind noch möglich.

Anmeldung