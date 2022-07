Eine knapp Fußballfeld große Fläche eines abgeernteten Weizenfeldes oberhalb des Bickenaschbacherhofs zwischen Mittelbach und Hornbach fing am Donnerstagnachmittag Feuer. Zuvor hatte sich die Rundballenpresse eines Bauers überhitzt und war in Brand geraten. Die Feuerwehren Hornbach und Althornbach waren im Einsatz mit 22 Feuerwehrleuten. Die löschten sowohl den Flächenbrand in unwegsamem Gelände als auch die Maschine selbst. Diese musste allerdings noch einmal nachgelöscht werden, weil es innendrin noch immer glimmte. Je ein Feuerwehrauto der Triwo-Flughafenwehr und der Zweibrücker Feuerwehr waren auf der Anfahrt, konnten aber wieder umkehren. Auch die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort. Es gab keine Verletzten, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Bauer hat das trockene Stoppelfeld direkt umgepflügt, um ein weiteres Aufflammen des Brandes zu verhindern.