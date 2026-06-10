Bei einem Garagenbrand in Contwig ist am Dienstabend ein Mensch verletzt worden.

Der Feueralarm ging gegen 18 Uhr ein, sagt Holger Hell von der Contwiger Feuerwehr. Der Garagenbrand in der Pirmasenser Straße war laut Hell schnell gelöscht. Ein Bewohner musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Hell schätzt den entstandenen Schaden auf rund 30.000 Euro. Ein brennendes Auto habe er in der Garage nicht gesehen. Die Polizei ermittele nun zur Brandursache. Während des Feuerwehreinsatzes war die Pirmasenser Straße gut eine Stunde gesperrt. „Das hat auch für ein kleines Verkehrschaos gesorgt“, kommentiert Hell. Im Einsatz waren neben den Feuerwehrleuten aus Contwig die Wehren aus Dellfeld und Battweiler, ebenso wurden Kräfte aus Zweibrücken nachgeordert.