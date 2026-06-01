Die Ermittlungen nach dem zweifachen Brand im ehemaligen evangelischen Krankenhaus dauern an.

Mitte April hat es an einem Wochenende zweimal im ehemaligen evangelischen Krankenhaus gebrannt. Der Schaden geht laut Polizei in die Millionen. Drei Tatverdächtige im Alter von 18 bis 25 Jahren hat die Polizei bereits kurz nach dem Feuer gefasst. „Die drei Beschuldigten befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft“, schreibt Oberstaatsanwalt Felix Huth auf Anfrage der RHEINPFALZ. Alle drei würden von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen.

Schon kurz nach dem Einsatz tippte Zweibrückens Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger auf Brandstiftung, weil sich die Brände jeweils in unterschiedlichen Stockwerken ereigneten, zudem sei das Gebäude stromlos und somit Selbstentzündung nahezu unmöglich. Die Flammen hatten den ersten und zweiten Stock vollständig zerstört. Auch die darüberliegenden Etagen seien durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei geht ebenfalls von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Weiterhin werden Zeugen gesucht. Die Polizei fragt: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Wache unter der Telefonnummer 0631 36915399 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.