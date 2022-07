Jörg Staude und Harald Bender vom Niederauerbacher FCK-Fanclub „Treue Jungs 1991“ sind soeben von einer Alpenüberquerung vom Tegernsee bis nach Südtirol zurückgekehrt. „Wir machen viele schöne Sachen im Verein“, erzählt Jörg Staude – zuletzt erst, am Sonntag, ein Minigolf-Turnier auf dem Campingplatz.

Die nächste „schöne Sache“ steht schon im Terminkalender: Am Samstag, 9. Juli, geht am Sportheim des SV Niederauerbach ab 19 Uhr die große Jubiläumsparty der „Treuen Jungs“ über die Bühne. „Voriges Jahr sind wir 30 Jahre alt geworden“, sagt Harald Bender: „Aber wegen Corona konnten wir nicht feiern. Deshalb heißt es jetzt ,30 Jahre plus 1’.“ Abends wird die Partyband Short Way für zusätzliche Stimmung sorgen – alles bei freiem Eintritt. Zum Fest sind auch die anderen FCK-Fanclubs aus der Region eingeladen. Darunter der Contwiger Club „Höllenfeuer“, der seinerseits im Dezember sein Zehnjähriges nachfeiert, das 2021 fällig gewesen wäre.

„Als Fans des 1. FC Kaiserslautern geht es uns jetzt wieder besser“, freuen sich nicht nur Staude und Bender über den Wiederaufstieg der Roten Teufel in die Zweite Bundesliga. „Der sportliche Niedergang in den letzten Jahren hat uns schon ein paar Mitglieder gekostet“, zeigt Staude Verständnis für den Rückzug des ein oder anderen Fußballfreunds vom Fanclub-Dasein.

Dennoch – nach aller Drittliga-Tristesse – können die Treuen Jungs nach wie vor auf 80 Mitglieder verweisen. Und das ist doch auch nicht wenig.