Die Zweibrücker Polizei sucht den Fahrer eines Sattelzugs, der am Freitag an einem Unfall auf der Autobahn beteiligt war. Der Sattelzug mit Auflieger war auf der A 8 in Richtung Saarland unterwegs. Vor der Baustelle bei Zweibrücken-Ernstweiler bremste der Fahrer nach Angaben der Polizei stark ab. Eine hinter dem Sattelzug fahrende 32-Jährige konnte aufgrund mangelnden Abstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Sattelzug auf. Der Fahrerin gelang es noch, ihren silberfarbenen VW Jetta hinter die Warnbaken in die Baustelle zu lenken, während der Sattelzug seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang auch von Fahrerflucht. Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten VW ab. Die Polizei nennt einen Schaden von 1000 Euro und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de.