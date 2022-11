Der 33-jährige Autofahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen, als ihn die Polizei am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Zweibrücker Etzelweg kontrollierte. Zu den Beamten sagte er, sein „Lappen“ liege zurzeit bei der Bundespolizei in Saarbrücken. Laut Polizei ergab eine Rückfrage dort, dass die Bundespolizei den Mann bereits im Oktober kontrolliert hatte. Damals habe er einen angeblichen italienischen Führerschein präsentiert. Der habe sich als „Totalfälschung“ entpuppt und sei von den Bundespolizisten beschlagnahmt worden. Auf den Autofahrer komme nun zusätzlich zur Strafanzeige wegen Urkundenfälschung ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein zu. Im Etzelweg wurde sein Auto zunächst sichergestellt, bis ein Bekannter des Mannes kam und sich ans Steuer setzte. Der Bekannte, so die Polizei, besitzt einen gültigen Führerschein.