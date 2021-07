Ihren 90. Geburtstag feiert am Donnerstag in der Kreuzbergstraße Eveline Hudlet. „Ich bin selbst erstaunt, dass ich so alt werde. Meine Verwandtschaft ist eigentlich immer jünger gestorben“, sagt die fitte Jubilarin.

Geboren wurde sie zwar in Landstuhl, und ihre Familie stammt von den Hugenotten ab, die Hudlets wurden aber dann in Zweibrücken sesshaft. Eveline Hudlet ist ausgebildete Bibliothekarin und hat Zeit ihres Lebens in diesem Beruf im St. Elisabeth-Krankenhaus, heute Nardini-Klinikum, gearbeitet. Bis zur Rente in einem ungewöhnlichen Alter: mit 85 Jahren.

Eveline Hudlet liest gerne und viel, vor allem „historische Sachen und Geschichtliches“, wie sie erklärt. Und auch Kreuzworträtsel löst sie gerne. Die Witwe ist Mutter von einem Sohn und hat außerdem ein Enkelkind und einen Urenkel.

Jahrzehntelang hat sie sich zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann beim Roten Kreuz engagiert. Und, so erzählt sie, „die halbe Welt gesehen“. Nach Afrika, in europäische Länder und auf den asiatischen Kontinent ist sie dabei mit ihrem Mann gereist, nur die beiden Amerikas und Australien fehlen ihr noch. „Aber mit 90 Jahren habe ich da keine Ambitionen mehr“, sagt Eveline Hudlet.