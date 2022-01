Unter strengen Hygienevorschriften haben am Mittwoch 85 Schüler des Hofenfels-Gymnasiums (HFG) mit den schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Biologie begonnen. Zum ersten Mal mussten sie während der gesamten Prüfung Masken tragen.

Wer nicht geimpft oder genesen war, musste zudem einen aktuellen Coronatest vorweisen. Zudem mussten die 37 jungen Herren und 48 jungen Damen noch mehr Abstand als bislang zu ihren Sitznachbarn einhalten. Deshalb wurden die Schüler in zwei Säle aufgeteilt: den großen Biologiesaal und die Bibliothek der Schule. Dies ist bereits die dritte Abiturprüfung in Coronazeiten, allerdings erst die zweite, bei der das schriftliche Abitur von den Coronamaßnahmen betroffen ist.

2020 fanden nur die mündlichen Prüfungen in der Corona-Zeit statt, die schriftlichen waren bereits abgeschlossen. Auch für die Lehrer, die wie ihre Schüler während der gesamten Prüfdauer Masken tragen mussten, stellt das Abitur jetzt größere Herausforderungen. So muss während der mehrstündigen Prüfung mehrfach gelüftet werden.

Auch am Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken und der Integrierten Gesamtschule Contwig beginnen in dieser Woche die schriftlichen Abiturprüfungen, an der IGS jedoch erst am Freitag. Am HFG folgen am Freitag die Deutsch-Prüfungen. Weitere schriftliche Prüffächer sind Erdkunde, Englisch, Mathematik, Sozialkunde, Sport, Geschichte, Französisch, Physik und Chemie. Die letzten schriftlichen Abiprüfungen schreiben die HFGler am 21. Januar.