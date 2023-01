Wie die Polizei mitteilt, wurden vergangene Woche zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Bundeswehr-Kaserne in Niederauerbach erneut Katalysatoren gestohlen. Unbekannte stahlen an einem blauen VW Golf und an einem grünen Mercedes SLK jeweils den Katalysator, indem sie die Teile mit einem Winkelschleifer aus der Verrohrung am Unterboden der Wagen heraustrennten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit mussten die Autos dazu hochgebockt werden. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen bittet, sich mit Hinweisen an die Telefonnummer 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu wenden. In der zweiten Januarwoche war ein Katalysator an einem Auto in der Gottlieb-Daimler-Straße gestohlen worden. Dasselbe ist im August vergangenen Jahres auf dem Flugplatzgelände passiert.