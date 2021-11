Zwei der drei Bezirksligisten aus der Region haben eine anstrengende englische Woche vor der Brust. Die SG Rieschweiler II kann sich dabei am Mittwochabend (19.30 Uhr) gegen die SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann gleich für die 1:4-Heimniederlage am Wochenende gegen den SV Battweiler revanchieren. Punkte wären in einem erneuten Duell gegen einen Tabellennachbarn – Oberarnbach ist mit zwölf Punkten Siebter, die SGR-Zweite Achter mit neun Zählern – wichtig für die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Preuß, bevor dann am Sonntag das Spiel beim Schlusslicht FK Clausen ansteht.

Gegen ebenjene Clausener ist am Mittwochabend zur gleichen Zeit wie die SG Rieschweiler der SV Battweiler auswärts gefordert. Die SVB-Mannschaft von Spielertrainer Maximilian Buchholz hat auch nur einen Punkt mehr (13) als Oberarnbach auf dem Konto. Und der FC Queidersbach, der am Samstag nach Battweiler kommt, ist mit einem Punkt mehr als Tabellen-14. auch noch in Schlagweite.