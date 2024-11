Der SV Ixheim gibt auf seinem Social-Media-Kanal bekannt, „dass Patrick Hervé mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer der zweiten Mannschaft entbunden wird“.

Nach Gesprächen innerhalb der Vorstandschaft sei man zum Entschluss gekommen, sich auf dieser Position anders aufzustellen. Bis auf Weiteres wird Emanuel Stephan den SVI II alleine betreuen. Hervé übernahm nach langer Zeit als SVI-Jugendtrainer erst im Sommer die zweite Garde in der C-Klasse als gleichberechtigtes Duo mit Stephan. Derzeit ist das Team Fünfter im Elferfeld. Um sich voll auf die 1b zu konzentrieren, gab Hervé seine Trainertätigkeit in der Jugend auf. „Es waren unterm Strich doch zu unterschiedliche Vorstellungen, wie man das Ganze angeht“, sagt SVI-Vorstand Sascha Grimm zur Trennung. Hervé habe viel für den Verein getan, aber es habe in der Position nicht mehr gepasst.