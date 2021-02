Der Zoo im saarländischen Neunkirchen musste am Montag, 1. Februar, seine 54-jährige Elefantendame Kirsty einschläfern lassen. Das altersschwache Tier hatte in den vergangenen Wochen stark an Substanz abgebaut und Gewicht verloren. 2005 war Kirsty zusammen mit ihrer Artgenossin Judy aus dem Tierpark im irischen Dublin nach Neunkirchen gekommen, wo sie ihre alten Tage als Dickhäuter verbrachten. 2010 wurde die saarländische Elefanten-Seniorenresidenz durch Rani und Buria aus dem spanischen Benidorm ergänzt. Alle vier genannten Tiere sind inzwischen an den Folgen ihrer Altersschwäche verstorben. Seit 22. Juli 2020 leben im Elefantenhaus des Neunkircher Zoos die 36-jährige Dickhäuterdame Hoa und die drei Jahre ältere Trinh. Diese beiden Elefantenkühe sind aus dem Leipziger Zoo ins Saarland gekommen.

Dort war erst vor wenigen Tagen noch die Freude groß: Im Affenhaus des Neunkircher Zoos hat die 15-jährige Orang-Utan-Mama Struppi im Januar ihr zweites Baby geboren – einen Jungen.

Im Gegensatz zu den Tierparks in Rheinland-Pfalz sind die beiden saarländischen Zoos in Neunkirchen und Saarbrücken weiterhin geöffnet. Es gibt dort spezielle Corona-Hygienekonzepte.