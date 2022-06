Seit 2020 fanden die Einschulungsuntersuchungen auch für die Zweibrücker Schulanfänger in Pirmasens auf der Husterhöhe statt. Ab Herbst soll sich das wieder ändern.

Das teilte Beigeordnete Christina Rauch auf RHEINPFALZ-Anfrage und in Rücksprache mit der für die gesundheitsamtlichen Aufgaben im Kreis sowie in Zweibrücken und Pirmasens betrauten Kreisverwaltung Südwestpfalz mit. Demnach sollen die nächsten Schuluntersuchungen turnusgemäß grundsätzlich in den Räumen des Gesundheitsamtes stattfinden. Die Kreisverwaltung sei zudem mit der Stadt im Gespräch, um die Untersuchungen in weiteren Räumlichkeiten in Zweibrücken zu ermöglichen.

Rauch erklärte, die Stadt Zweibrücken begrüße die Aussicht auf Untersuchungen hier vor Ort sehr: „Eltern und Lehrerinnen und Lehrer haben mir in persönlichen Gesprächen ihre Sorgen über die Verlegung der Eingangsuntersuchungen nach Pirmasens mitgeteilt. Der Weg nach Pirmasens ist für viele sehr zeitaufwendig und gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr beschwerlich. Manche stehen aufgrund der Distanz vor so großen Herausforderungen, dass sie die Untersuchungstermine nicht wahrnehmen. Von daher erachte ich es auch vor dem Hintergrund der Bildungsgerechtigkeit als äußerst wichtig, ab Herbst die Untersuchungen auch wieder in Zweibrücken durchzuführen.“