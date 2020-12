Von Freitag auf Samstag verschaffte sich jemand gewaltsam Zutritt in das Gebäude der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben in der Hauptstraße in Wallhalben. Der oder die Täter brachen mehrere Türen auf, um in das Gebäude und in mehrere Räume zu gelangen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Allerdings wurde ein erheblicher Sachschaden am Gebäude verursacht. Das teilte die Polizei in Waldfischbach-Burgalben mit. Sie bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06333/9270 oder per Mail an piwaldfischbach-burgalben@olizei.rlp.de.